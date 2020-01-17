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AS: Сетьен мог стать тренером «Сан-Паулу», но в клубе решили, что он ноунейм

AS: Сетьен мог стать тренером «Сан-Паулу», но в клубе решили, что он ноунейм
Eurosport

1 час назад

Зато для «Барсы» сойдет.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не смог устроиться на работу в «Сан-Паулу».

Ранее стало известно, что до подписания контракта с каталонцами специалист вел переговоры с последней командой АПЛ. От услуг коуча отказался не только «Уотфорд» – по информации журналиста AS Фернандо Калласа, он общался с бразильским «Сан-Паулу».

«Кике Сетьен мог стать тренером «Сан-Паулу» несколько недель назад... Но в клубе решили, что он недостаточно известен», – написал журналист в твиттере.

  • Сетьен сменил в «Барсе» Эрнесто Вальверде.
  • Последним местом работы тренера был «Бетис».

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