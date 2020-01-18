Официанты всегда двигаются чуточку быстрее, когда обслуживают стол Шакиры. Будто персонажи немого фильма, они безмолвно подносили салаты с морепродуктами, крабов, супы, подливали вино и тут же исчезали. В это время у певицы разыгрывалось свое кино, в котором обслуга была лишь рябью на яркой цветной картинке: через несколько столиков от колумбийки сидел высокий спортивный красавец и нескромно смотрел прямо на девушку. Шакира закончила обед, расплатилась и оставила сладкие чаевые – а парень все смотрел, но так и не подошел.

Через несколько дней колумбийка давала концерт – как всегда, там была куча спецэффектов, стена дыма, стробоскопы, горячие наряды и эндорфин. После шоу певица прошла к гримерке, и там ее ждал сюрприз: парень из ресторана с букетом цветов смущенно улыбался. Так начались самые длинные отношения в жизни Шакиры. А где-то в далекой Каталонии Жерару Пике исполнилось 13 лет.

Молчуном из ресторана оказался сын президента Аргентины Антонио де ла Руа. В 90-е Шакира меняла успешных мужчин, как наряды на концерте, и каждому разбивала сердце. Но тут вдруг притормозила. «Антонио перевернул мою жизнь. Наша встреча избавила меня от одиночества, он в любую минуту готов поддержать меня. И я каждый день благодарю судьбу за тот подарок, что она мне сделала – она подарила мне Антонио», – рассказывала девушка в интервью.

Ради Шакиры Де ла Руа забросил собственную карьеру и занялся шоу-бизнесом. Благодаря связям отца и высоким друзьям бойфренда колумбийская певица была максимально защищена. Антонио превратился в одного из агентов Шакиры, который не только решал ее проблемы в бизнесе, но и создавал теплую атмосферу дома. Всего через год сын президента сделал певице предложение, но колумбийка отказала – ей было важно чувствовать себя независимой. Де ла Руа нехотя согласился. Он постоянно ревновал Шакиру, протестовал против откровенных клипов и нарядов подруги, чем проявлял неуверенность в себе. Но штамп в паспорте – что он меняет? Оказалось, многое.

В 2010 году Де ла Руа помогал своей девушке с записью клипа к гимну чемпионата мира – песне Waka Waka. В видео также снимался молодой защитник сборной Испании Жерар Пике. Двухметровый каталонец вечно хохмил, подкалывал Шакиру и ничуть не стелился перед ней, как это обычно делают другие мужчины. Самоуверенность и харизма футболиста зацепили девушку, они пообедали, а потом начали нахваливать друг друга в интервью.

Спустя год Шакира и сын президента объявили, что берут паузу и временно поживут порознь. А через месяц колумбийка уже отмечала день рождения с Пике – оказалось, у обоих праздник 2 февраля. Де ла Руа тут же отъехал на второй план и затеял суд на 45 миллионов долларов: Антонио требовал один из счетов Шакиры и квартиру в Нью-Йорке. Он рассказал, что помог девушке с контрактом на 300 миллионов с лейблом LiveNation. Но штампа в паспорте нет, совместного имущества нет, а устные договоренности в суде не принимают.

Параллельно за Пике и Шакирой развернулась целая гонка из папарацци: за фотку их поцелуя обещали гонорар в 150 тысяч евро. Но то, что не удалось сделать профессиональным журналистам, провернул самый неожиданный антагонист – Хосеп Гвардиола.

Пеп помешался на дисциплине игроков «Барсы» и контролировал буквально все. Например, секс после полуночи был под запретом. Иногда коуч обзванивал игроков по вечерам, чтобы удостовериться, дома ли они. «Атмосфера в раздевалке была очень тихой, как по мне. Месси, Иньеста и Хави всегда со всем соглашались даже не протестуя. Они были как школьники», – писал в своей книге Ибрагимович о лагерной дисциплине «Барселоны».

Деку, Самуэль Это'О и РоналдиньоImago

Но Гвардиолу можно было понять – ему приходилось тренировать трех, возможно, самых кутящих футболистов поколения: Роналдиньо, Деку и Самуэля Это’О. Эта троица жила в центре Барселоны и обожала самые злачные места. Их любимое заведение располагалось на пристани для яхт Порт-Гинеста – там был вход только для своих. Еще у Роналдиньо был друг, владевший рестораном, и для Рона, Деку и Сэма всегда был забронирован вип-стол. Правда, бразилец после пары рюмок все равно обожал вылезти в общий зал, петь, танцевать и болтать с обычной публикой. Рона всегда сопровождали брат, шофер-охранник и несколько друзей, а тусовки продолжались до рассвета (из-за этого Пеп его и выкинул из «Барсы»).

Гвардиола был в шоке: с одной стороны, у него была лучшая атакующая тройка Европы с похмельем на тренировках, с другой – отряд пионеров из академии во главе с Лео Месси. Гвардиола вместе с директором «Барселоны» по безопасности Хавьером Мартореллем обратились в детективное агентство Metodo 3. Как только Хосеп узнавал, что кто-то из игроков собирался немного потусить, то к нему тут же присылали шпиона, который вел игрока до самого конца вечеринки. Это продолжалось с 2008-го по 2010-й.

Очередным триггером стали скандальные отношения Жерара Пике с тусовщицей Шакирой. Гвардиола хотел, чтобы молодой защитник думал об игре, а не о танцах до утра с горячей подругой. Пеп и Хавьер снова набрали номер Metodo 3 и окружили Пике детективами. Шпики выяснили, что любимый бар Жерара прямо напротив офисов «Барсы» – на улице Риджент Мендиета, а сам защитник балуется там коктейлями – агенты предоставляли Пепу даже список выпитого. Несколько раз Пике ловили в два часа ночи, когда он приезжал ночевать к родителям. В одном из отчетов даже расписывалось, что ночью Пике с друзьями остановили полицейские и заставили пройти алкотест – в тот раз результат был отрицательный.

Жерар Пике и ШакираGetty Images

Из-за Шакиры Пике взяли под такой колпак, что он даже заметил детективов. Испуганный Жерар пришел к Хавьеру Мартореллю и рассказал, что его кто-то преследует. Покрасневший директор по безопасности пообещал со всем разобраться, и вместе с Пепом они сочинили байку, будто преследовавшие Жерара шпики – папарацци. Всю шпионскую историю в 2013-м раскопал El Confidencial. Постепенно волнения Гвардиолы сошли на нет, а в 2012-м он вовсе ушел из клуба.

Отношения Пике и Шакиры оказались куда более серьезными, чем казалось тренеру. В 2013-м и 2015-м годах у пары родились двое сыновей – Милан и Саша. Но спустя 10 лет Жерар и Шакира до сих пор не женаты.

«Честно говоря, я ужасно боюсь брака. Я не хочу, чтобы он видел во мне жену, лучше уж девушку, возлюбленную – запретный плод. Хочу держать его в форме. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит от его поведения», – сказала колумбийка в январе 2020-го. Действительно, штамп в паспорте – что он меняет? Есть один сын президента, который может многое рассказать Жерару на этот счет.

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