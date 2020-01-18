«Реал» в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» – 2:1.

В первом тайме главный арбитр Хуан Мартинес отменил гол форварда «Севильи» Люка де Йонга. Судья посчитал, что игрок гостей Неманья Гудель при подаче углового заблокировал движение игрока «Реала» Эдера Милитао.

Эпизод прокомментировали главные тренеры команд – Хулен Лопетеги и Зинедин Зидан. «Я возражал, пересматривал момент и до сих пор не знаю, что увидел судья. Я расстроен, потому что не понимаю решения. Я много лет в футболе и ничего не увидел в эпизоде. Хотелось бы, чтобы они объяснили решение. Нам было важно уйти на перерыв со счетом 1:0», – заявил Лопетеги.

Зидан занял противоположную сторону: «Я видел момент с отменой гола, и это очевидная блокировка. Не нужно жаловаться».

Спортивный директор «Севильи» Мончи был куда более категоричен. «Все видели момент. Это серьезнее, чем обычная игровая ситуация. Я отказываюсь анализировать матч с точки зрения тактики или технических действий, потому что этот момент – ключевой, после этого пытаться анализировать игру просто абсурдно», – приводит слова спортивного директора Marca.

Во втором тайме «Реал» открыл счет благодаря Каземиро, после чего «Севилья» выправила положение – снова забил Де Йонг, и на этот раз гол засчитали. Однако его тоже могли отменить: перед тем, как Де Йонг оформил взятие ворот, игрок «Севильи» Мунир Эль-Хаддади коснулся мяча рукой. «Если бы они отменили этот гол, я бы вышел на поле и увел команду», – заявил Мончи.

Победный гол «Реала» также оформил Каземиро. Это первый дубль бразильца в футболке «сливочных».

«Реал» лидирует в Примере с 43 очками, «Севилья» идет четвертой – на счету команды Лопетеги 35 баллов.

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