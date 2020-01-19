Капитан «Барселоны» Лионель Месси попросил нового главного тренера команды Кике Сетьена пригласить нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро.

Основная девятка каталонцев Луис Суарес перенес операцию на колене и вылетел как минимум на четыре месяца. В связи с этим обладатель «Золотого мяча» предложил руководству кандидатуру своего большого друга и партнера по сборной Аргентины.

Как сообщает Mirror, Сетьен пригласил Лео на разговор после первой тренировки с командой. Месси в числе прочего рассказал Кике о желании воссоединиться с Серхио. По информации источника, в руководстве «сине-гранатовых» проигнорировали запрос капитана.

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