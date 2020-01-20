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Завораживающе эстетичный гол Месси спас для Сетьена первую победу у руля «Барсы»
Красивая комбинация порадовала нового коуча.
«Барселона» провела первый матч при Кике Сетьене и минимально обыграла «Гранаду» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Единственный мяч на 76-й минуте игры забил капитан каталонцев Лионель Месси. «Барса» разыграла завораживающе красивую комбинацию, и Лео изящно переправил мяч в ворота.
- «Барселона» делит первую строчку в турнирной таблице с «Реалом», обе команды набрали по 43 очка в 23 играх.
- Кике Сетьен был назначен на пост главного тренера после ухода Эрнесто Вальверде.
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