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Завораживающе эстетичный гол Месси спас для Сетьена первую победу у руля «Барсы»

Завораживающе эстетичный гол Месси спас для Сетьена первую победу у руля «Барсы»
Eurosport

27 мин. назад

Красивая комбинация порадовала нового коуча.

«Барселона» провела первый матч при Кике Сетьене и минимально обыграла «Гранаду» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 76-й минуте игры забил капитан каталонцев Лионель Месси. «Барса» разыграла завораживающе красивую комбинацию, и Лео изящно переправил мяч в ворота.

  • «Барселона» делит первую строчку в турнирной таблице с «Реалом», обе команды набрали по 43 очка в 23 играх.
  • Кике Сетьен был назначен на пост главного тренера после ухода Эрнесто Вальверде.

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