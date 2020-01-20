18-летний атакующий полузащитник «Фламенго» Рейньер перешел в мадридский «Реал». Он заключил с «бланкос» контракт на 6,5 сезонов, до июня 2026 года.

Рейньер уже посетил испанскую столицу – 15 января он покинул расположение молодежной сборной Бразилии, два дня провел в Мадриде и 17-го числа вернулся в национальную команду. «Бланкос» объявили о трансфере 20 января, на следующий день после 18-летия полузащитника – это первый возможный день официальной регистрации футболистов в новом клубе по правилам ФИФА.

В начале января Marca писала, что за переход Рейньера «Реал» заплатит 30 миллионов евро при отступных в контракте игрока в 35 млн евро. 24 миллиона получит «Фламенго», еще по три миллиона – семья бразильца и его агент.

Сначала полузащитник будет выступать за молодежную команду мадридцев «Реал Кастилью». Он прибудет в Испанию 9 февраля, после окончания предолимпийского турнира Южноамериканской федерации футбола в Колумбии, на котором играет бразильская молодежка.

Рейньер был капитаном сборной Бразилии U-17 на Кубке Америки-2019 и забил в четырех матчах три мяча.

За основную команду «Фламенго» игрок дебютировал в июле 2019 года и положил в 14 встречах местной Серии А шесть голов.

Помимо мадридского «Реала» Рейньером интересовались также «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Атлетико».

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