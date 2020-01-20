Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен объяснил не слишком яркую игру команды в его дебютном матче у руля.

Каталонцы с огромным трудом переиграли «Гранаду» – единственный мяч в матче забил Лионель Месси на 76-й минуте в ворота соперника, играющего в меньшинстве. Тренер команды рассказал, почему футболисты не смогли выиграть более убедительно.

«Ветер высушил газон на поле, это замедляло игру», – цитирует Кике El Chiringuito TV.

Сетьен сменил в команде Эрнесто Вальверде.

Последним местом работы специалиста был «Бетис».

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