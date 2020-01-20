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«Ветер высушил газон». Сетьен нашел необычное объяснение блеклой игре «Барсы»
Новый главный тренер «сине-гранатовых» придумал странное оправдание – соперникам стоит взять на заметку.
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен объяснил не слишком яркую игру команды в его дебютном матче у руля.
Каталонцы с огромным трудом переиграли «Гранаду» – единственный мяч в матче забил Лионель Месси на 76-й минуте в ворота соперника, играющего в меньшинстве. Тренер команды рассказал, почему футболисты не смогли выиграть более убедительно.
«Ветер высушил газон на поле, это замедляло игру», – цитирует Кике El Chiringuito TV.
- Сетьен сменил в команде Эрнесто Вальверде.
- Последним местом работы специалиста был «Бетис».
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