Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен ответил на вопрос, кого из звезд клуба прошлых лет он хотел бы видеть в нынешнем составе каталонцев.

«Какую легенду клуба я хотел бы вернуть? Иньесту. Хотя он еще не завершил карьеру. Возможно, нам удастся вернуть его», – цитирует испанца Sport.es.

Иньеста покинул «Барсу» в 2018 году и перебрался в японский «Виссел Кобе».

Контракт 35-летнего полузащитника действует до января 2021 года.

«Ветер высушил газон». Сетьен нашел необычное объяснение блеклой игре «Барсы»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке