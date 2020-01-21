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Сетьен: «Иньеста еще не завершил карьеру. Возможно, нам удастся вернуть его»
Фанаты будут только рады второму приходу легендарного полузащитника.
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен ответил на вопрос, кого из звезд клуба прошлых лет он хотел бы видеть в нынешнем составе каталонцев.
«Какую легенду клуба я хотел бы вернуть? Иньесту. Хотя он еще не завершил карьеру. Возможно, нам удастся вернуть его», – цитирует испанца Sport.es.
- Иньеста покинул «Барсу» в 2018 году и перебрался в японский «Виссел Кобе».
- Контракт 35-летнего полузащитника действует до января 2021 года.
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