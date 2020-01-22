Нападающий «Реала» Мариано Диас стал жертвой неудачного уличного ограбления.

По информации Marca, неприятный инцидент произошел 22 января во второй половине дня. 26-летний футболист со спутницей вышли из бутика на улицу с покупками. К ним подбежал человек, вырвал сумки из их рук и бросился на другую сторону проезда.

В погоню за грабителем бросились двое прохожих, и он кинул украденные вещи на землю. Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции. Свидетели сообщают, что он наблюдал за игроком «Реала» до того, как Диас вошел в магазин.

Диас вернулся в «Реал» из «Лиона» в августе 2018 года.

В текущем сезоне форвард не отметился забитыми мячами.

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