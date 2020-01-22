«Осасуна» купила матчи у «Хетафе» и «Бетиса» в 2013-м и 2014-м, когда боролась за выживание

Бывший секретарь «Осасуны» Анхель Вискай заявил в суде, что его команда участвовала в договорных матчах в 2013-м и 2014-м. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Газета приводит показания Виская, из которых следует, что «Осасуна», борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и -2013/14, заплатила «Хетафе» и «Бетису» за победы над ними, а также «Эспаньолу» за ничью. Обвинение по делу выдвинуто против шести бывших руководителей «Осасуны», трех экс-игроков «Бетиса» и двух агентов.

По слова Виская, «Хетафе» получил €400 тысяч за поражение в 2013 году, а «Бетис» – €250 тысяч. Помимо этого, «Осасуна» стимулировала соперников «Депортиво» и «Сельты», с которыми клуб из Памплоны боролся за выживание в испанской элите. В следующем сезоне «Осасуна» заплатила €250 тыс «Эспаньолу» за ничью, однако все равно вылетела из высшего дивизиона.

Также Вискай сообщил, что три игрока «Бетиса» лично получили деньги за участие в договорных матчах – это Хорди Фигерас, Хави Торрес и Антонио Амайя.

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