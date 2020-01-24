В январе 2020 года «Реал» вырвался на первое место в списке самых дорогих трансферов зимы – на «Сантьяго Бернабеу» за 30 миллионов евро приземлился Рейниер Жезус. Он подписал контракт на следующий день после 18-летия, чтобы не нарушить правила ФИФА, и физически в момент объявления о сделке не находился в Мадриде. Но топ-менеджеры «бланкос» сделали все, чтобы из всех грандов Рейниер выбрал именно «Реал».

За переговоры с талантливым бразильцем отвечал директор по южноамериканскому направлению Хосе Антонио или просто Хуни Калафат. Бывший скаут «Мадрида», выросший до крупного начальника, заметил Рейниера в 2017-м на юношеском Кубке Судамерикана и вел его с 15-летнего возраста.

Рейниер Жезус, Бразилия U-17 – Англия U-17, 2018 годGetty Images

Уже в марте 2018-го молодому плеймейкеру показывали трибуны «Бернабеу» и рисовали невероятные перспективы. Поскольку «Реал» был первым из заинтересованных европейских клубов, игрок отказал «Парижу» и «Манчестер Сити», выходившим на него с более щедрыми зарплатами. За пять дней до объявления сделки с мадридцами Жезус отпросился у тренеров бразильской молодежки и слетал в Испанию на двое суток, чтобы обговорить финальные детали.

За последние два сезона Рейниер стал четвертым бразильцем моложе 21 года, перешедшим в «Реал» за сумму от 30 млн евро. С учетом трансферной диеты Флорентино в первый заход Зидана это выглядит как планомерная стратегия Переса. Если раньше «Мадрид» покупал готовых звезд, то теперь доводит до элитного уровня тинейджеров из «селесао».

Кастинг в Южной Америке проводит именно Калафат. Когда-то он играл на профессиональном уровне в мини-футбол, долго жил в Сан-Паулу и в Испании подружился с бразильскими звездами «Реала» – Роберто Карлосом, Жулио Баптистой и Роналдо. Через них он вышел на Переса и с помощью вице-президента «Мадрида» Хосе Анхеля Санчеса прокачался из обычного скаута до руководителя континентального направления.

Самый большой провал Калафата – переход Неймара в 2013-м не в «Реал», а в «Барселону». Хуни через связи с Кака, Роналдо и Карлосом подружился с Неем – это было еще в 2006 году, когда будущей 222-миллионной звезде было всего 14 лет. Отец игрока Неймар-старший подтвердил, что тогда советовал сыну выбрать «Мадрид», «потому что с ним не было бы никаких проблем».

Спустя семь лет Флорентино Перес первым вступил в переговоры с «Сантосом», предлагал 101 миллион евро и сразу ответил мутным бразильцам, что не накинет ни цента. И именно из-за отказа по левым выплатам Неймара отдали «Барселоне» – спустя шесть месяцев каталонцы раскрыли данные, что заплатили не 57, а 86 млн евро, из которых почти 40 досталось родителям игрока.

Неймар, «Барселона» – «Реал Мадрид», 3 декабря 2016 годаGetty Images

На фоне этого скандала Калафат не бросал общение с Неем. В январе 2014-го он прилетел в Испанию на семейный праздник и в разгар вечеринки получил сообщение в WhatsApp: «Хуни, как добрался домой? Ты же знаешь, что я мадридиста. ¡Hala Madrid!» Менеджер радостно показал приветствие Неймара друзьям, а те слили в газету El Confidencial. Да, бразилец тогда полгода как играл за «Барселону», но прокаталонские медиа объясняли сообщение как шутку и сарказм футболиста.

С тех времен Калафат не проиграл ни одного HR-дела. «Когда вы читаете о тех, кого по просьбе Хуни подписал «Реал», главным, конечно, будет Каземиро, – рассказал журналист The Independent Дермот Корриган. – Калафат много сделал для перехода Мартина Эдегора. Все знали, что в Норвегии есть удивительный мальчик, не нужно особых талантов, чтобы разглядеть его среди остальных, но важно было убедить Эдегора выбрать «Мадрид», а не «Ливерпуль», «Баварию» или «Аякс».

Вера в нужных игроков не подводила хэдхантера. В 2015-м в Испанию переехал Лукас Силва, за которого заплатили 14 миллионов евро. Он тоже был креатурой Хуни, но на медосмотре врачи пропустили его проблемы с сердцем, проявившиеся только через год.

Поэтому доктора внимательно отнеслись к физически слабому уругвайцу, которого привел Калафат. «Он очень тощий, будто недоедает, тело не выдержит нагрузок большого футбола», – таким было заключение медштаба «Реала». Скаут выиграл борьбу за игрока у «Арсенала», «Челси» и «Барселоны», поэтому не хотел отпускать его из-за юношеской хилости. В 2020 году Феде Вальверде – а речь шла именно о нем – прочно закрепился в старте «бланкос» и получает характеристики вроде «Теперь «Мадриду» и не нужен Поль Погба». Наверняка Флорентино доволен, что его менеджер все же дожал врачей и подсунул уругвайцу контракт.

Хуни берет решительностью – это то качество, которого порой не хватает в футболе многим влиятельным мужчинам. Перед ЧМ-2018 он встретился в Ливерпуле с боссом «Сантоса» Жозе Карлосом Пересом на товарняке Бразилия – Хорватия. И пока остальные смотрели на Коутиньо, Алиссона, Модрича и Ракитича, кастинг-директор «Реала» четко приехал за Родриго Гоясом.

За день до игры Калафат и Перес сидели в кафе у отеля «селесао», как вдруг Хуни вытащил планшет и позвонил по видеосвязи Флорентино. «Все заняло не более 30 минут. В субботу мы встретились, в воскресенье был матч, в понедельник ударили по рукам», – восторгается гендир «Сантоса». Родриго, получивший контракт с Nike в 11 лет (нацрекорд – Неймару было 13), приземлился в Мадриде в 2019-м и через четыре месяца стал самым молодым автором идеального хет-трика в ЛЧ – забил «Галатасараю» с левой, с правой и головой.

Прошлым летом Хуни исправлял главную ошибку в карьере – телепортировал Неймара на «Бернабеу». Известно, что шустрый кадровик «бланкос» каждый день спрашивает у окружения Нея, как дела в Париже, а в августе получил взаимную подписку в инстаграме отца бразильца – важный сигнал, что звезда «ПСЖ» вернется в Испанию, а вовсе не в Каталонию.

Сейчас в «Реале» шесть пацанов из Бразилии – Марсело, Каземиро, Винисиус, Родриго, Эдер Милитао и Рейниер, не говоря уже про Родриго Родригеса и Аугусто Галвана в «Кастилье». В сезоне-2005/06, последнем в первом сроке Переса и в карьере Зидана, в столичном клубе зажигали пятеро – Роналдо, Роберто Карлос, Робиньо, Жулио Баптиста и Сисиньо. Сейчас Флорентино никуда не собирается и, вероятно, видит в бразильцах костяк нового побеждающего «Мадрида». В летнее окно-2020 нас ждет новый прыжок за седьмым, и охоту за Неймаром Хуни Калафат уже давно начал.

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