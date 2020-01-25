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Фанаты «Барселоны» и «Валенсии» устроили жесть перед матчем – файера, полиция и летающие стулья

Фанаты «Барселоны» и «Валенсии» устроили жесть перед матчем – файера, полиция и летающие стулья
Eurosport

1 час назад

Ультрас превратили окрестности «Местальи» в место боевых действий.

«Валенсия» на своем поле принимает «Барселону» в матче Ла Лиги.

Перед игрой в окрестностях «Местальи» творилась жесть – ультрас испанских грандов устроили разборки прямо у стадиона. Фанаты бросали друг в друга стулья и файера, колотили всем, что попадалось под руку. В баталии вмешалась полиция и разогнала нарушителей спокойствия, но буйные болельщики успели как следует попугать местных.

  • Счет в матче пока не открыт.
  • Футболист «Валенсии» Денис Черышев вне заявки «летучих мышей» – у россиянина травма бедра.

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