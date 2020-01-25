Eurosport
Фанаты «Барселоны» и «Валенсии» устроили жесть перед матчем – файера, полиция и летающие стулья
Ультрас превратили окрестности «Местальи» в место боевых действий.
«Валенсия» на своем поле принимает «Барселону» в матче Ла Лиги.
Перед игрой в окрестностях «Местальи» творилась жесть – ультрас испанских грандов устроили разборки прямо у стадиона. Фанаты бросали друг в друга стулья и файера, колотили всем, что попадалось под руку. В баталии вмешалась полиция и разогнала нарушителей спокойствия, но буйные болельщики успели как следует попугать местных.
- Счет в матче пока не открыт.
- Футболист «Валенсии» Денис Черышев вне заявки «летучих мышей» – у россиянина травма бедра.
Миранчук в Европе, жирная зарплата Бензема, а «Барсе» нужен Жиру. Главные трансферы пятницы
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте