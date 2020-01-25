Не Сетьен виноват в поражении от «Валенсии». «Барсе» нужно срочно решить проблему с форвардами

Кике Сетьена ожидает тяжелая неделя: ведь после невразумительных побед над «Гранадой» и «Ибицей» скептики кое-как сдерживались, но оглушительное поражение от «Валенсии» откроет новоиспеченному коучу портал в ад. Ждите язвительные шуточки об обновлении рекордов по владению мячом, об улетевшем в стратосферу количестве пасов. Но особенно часто готовьтесь к упоминанию фамилии Вальверде. От троллинга в адрес Сетьена и «Барсы» укрыться будет так же сложно, как от сторис с гаданиями в инстаграме.

Но вот вопрос: заслужил ли Кике такой критики? Чем провинился никогда не работавший на топ-уровне тренер, пришедший в откровенно проблемную и лишенную баланса команду?

Неужели Сетьен виноват в том, что за три матча не оживил Фати, проводящего лишь первый взрослый сезон? Что такое впервые играть на взрослом уровне в испанском гранде – смотрите на примере Родриго из «Реала». Осенью этот парень оформлял хет-трик в Лиге Чемпионов, теперь же далеко не всегда выходит даже со скамейки. А ведь Фати даже младше бразильца из «Мадрида».

Или вина Кике в том, что со своими психологическими проблемами до сих пор не справился Гризманн, занявший оставленное Неймаром место в тени Лео Месси? Антуан никак не обретет стабильность, что на фоне слухов о конфликте с Месси наводит на не самые оптимистичные мысли о долгосрочности пребывания француза на «Камп Ноу».

Сетьену можно только посочувствовать – он пришел в момент, когда «Барса» на продолжительный срок лишилась Суареса – пожалуй, важнейшего игрока команды после Месси и Тер Штегена. Вспомните непростой матч с «Интером» и его чумовой гол в падении из-за штрафной. Или забитый пяткой мяч в ворота «Мальорки». Только этот парень способен создать гол из ничего в том случае, когда – о, ужас! – даже у всемогущего Лео не получается.

«Барса» много владеет мячом и комбинирует, но в этом составе в отсутствии уругвайца категорически некому завершать атаки. Настолько, что функция самого бьющего игрока команды легла на Месси, совершенно отвыкшего от этой роли. К 70-й минуте игры с «Валенсией» Лео ударил по воротам Доменека семь раз, но не забил. Всего же у аргентинца набралось 11 киков по воротам «летучих мышей» – худший результат для матча без голов за всю карьеру Месси в «Барселоне».

О важности поиска замены на позицию страйкера, даже временной, можно судить по трансферным новостям: каждый день в них фигурирует новая фамилия. Не получилось договориться о трансфере Мартинеса из «Интера» – переключились на Обамеянга. «Арсенал» не горит желанием расставаться с ведущим форвардом? Что же, последние слухи говорят об интересе «Барсы» к Оливье Жиру. Каталонские боссы находятся в поиске и надеются на усиление проблемной позиции до закрытия зимнего трансферного окна. Потому что понимают, что значит остаться без замены Суаресу, пока он лечится и набирает форму. Позволить такое в разгар чемпионской гонки и плей-офф ЛЧ – добровольно обречь себя на бестрофейный сезон.

В «Барселоне» такого не хотят, иначе бы не инициировали смену тренера прямо по ходу сезона – между прочим, впервые за 17 лет. Непопулярное решение руководство клуба, кажется, связано с одной и только одной целью – спасти покатившийся в бездну сезон.

И уладив проблему с непопулярным у фанатов коучем, «Барселона» со всем вниманием отнесется к вопросу замещения Суареса. А когда Луис вернется на поле, мы удивим и вовсе другую команду. Поэтому поберегите шуточки о неудачнике Сетьене до лучшего момента. Возможно, они пригодятся в будущем. Но точно не сейчас.

«Валенсия» – «Барселона» – 2:0

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