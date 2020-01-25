«Валенсия» на своем поле обыграла «Барселону» в матче Ла Лиги – 2:0.

Несмотря на тотальное преимущество по владению мячом, каталонцы ничего не смогли противопоставить быстрым атакам «летучих мышей». На 48-й минуте матча Макси Гомес подкараулил мяч на правом краю штрафной и пальнул по воротам – рикошетом от Жорди Альбы мяч оказался в сетке.

А на 77-й минуте 23-летний уругваец пригвоздил фаворита вторым голом. Игрок снова оказался в полном одиночестве, спокойно принял мяч в районе радиуса, подработал и запулил в дальний угол.

«Барса» больше не владеет инициативой в чемпионской гонке – у каталонцев поровну очков с «Реалом», но на один сыгранный матч больше.

«Мадрид» проведет встречу 21-го тура завтра, 26-го января. Команда сыграет с «Вальядолидом» в 23:00 по Москве.

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