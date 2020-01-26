«Валенсия» на своем поле обыграла «Барселону» в матче Ла Лиги – 2:0.

Счет мог быть и крупнее – в начале игры Тер Штеген отразил пенальти, а ближе к концу первого тайма судья лишил «летучих мышей» явной голевой возможности. После фола на игроке домашней команды мяч остался у «Валенсии», и Хесус Хиль Мансано не стал прерывать их владение. Затем случилось странное – хозяева вдвоем вывалились на двух футболистов каталонцев, и в этот момент реф все же остановил игру.

Чем он руководствовался – не очень понятно.

«Барса» больше не владеет инициативой в чемпионской гонке – у каталонцев поровну очков с «Реалом», но на один сыгранный матч больше.

«Мадрид» проведет встречу 21-го тура завтра, 26-го января. Команда сыграет с «Вальядолидом» в 23:00 по Москве.

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