Капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил личный антирекорд в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».

32-летний Месси нанес 11 ударов по воротам соперника, но не сумел забить. По данным Opta, это повторение собственного антирекорда – в декабре 2017 года Лео также 11 раз пробил по воротам «Депортиво», но не отличился даже с пенальти.

«Барселона» проиграла «Валенсии» со счетом 0:2.

Потеряв три очка, «Барса» рискует пропустить на первое место «Реал», который сыграет с «Вальядолидом».

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