Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен пока не может ужиться с футболистами «сине-гранатовых».

Как сообщает журналист Cat Radio Рамон Салмурри, первая встреча с Сетьеном удивила игроков «Барсы» – коуч показался им очень требовательным. Кроме того, некоторые футболисты не понимают идей нового наставника, а некоторые – не понимают, какую роль на поле он им отводит.

Сетьен возглавил «Барселону» после отставки Эрнесто Вальверде, подписав контракт до 2022 года по схеме 0,5+1+1.

«Барса» провела под руководством Сетьена три матча: выиграла у «Гранады» (1:0) и «Ибицы» (2:1) и уступила «Валенсии» (0:2).

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