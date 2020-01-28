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Cat Radio: игроков «Барсы» удивила первая встреча с Сетьеном – они не понимают философию коуча
Но ведь говорили, что у Кике кройфовский ДНК?
Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен пока не может ужиться с футболистами «сине-гранатовых».
Как сообщает журналист Cat Radio Рамон Салмурри, первая встреча с Сетьеном удивила игроков «Барсы» – коуч показался им очень требовательным. Кроме того, некоторые футболисты не понимают идей нового наставника, а некоторые – не понимают, какую роль на поле он им отводит.
- Сетьен возглавил «Барселону» после отставки Эрнесто Вальверде, подписав контракт до 2022 года по схеме 0,5+1+1.
- «Барса» провела под руководством Сетьена три матча: выиграла у «Гранады» (1:0) и «Ибицы» (2:1) и уступила «Валенсии» (0:2).
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