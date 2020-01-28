«Бавария» задумала усиление Тома Лемаром. Полузащитника «Атлетико» приняли в трансферную работу в свете травматичности Кингсли Комана, нестабильности Сержа Гнабри и невозможности покупки Лероя Сане.

Единственное, что отпугивает мюнхенцев от трансфера – высокая цена на француза. «Атлетико» планирует выручить за него 60 миллионов евро.

Также сообщается, что в Лемаре заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», сообщает France Football.

Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 30 млн евро.

Летом 2018 года Лемар перешел из «Монако» в «Атлетико» за 70 миллионов евро.

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