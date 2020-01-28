Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил сомнение, что его команде стоит играть в стиле «Барселоны».

«Сомневаюсь, что зрители на «Бернабеу» будут рады увидеть комбинацию с 1000 пасами. У всех есть свой стиль. Я играл на «Бернабеу» и знаю, чего хотят болельщики: им нужно, чтобы игроки оставляли себя на поле на 100%», – заявил Зизу.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры с 46 очками, на счету «Барселоны» 43 балла.

Зидан вернулся в «Реал» по ходу сезона-2018/19. В первый приход Зизу «бланкос» выиграли три Лиги чемпионов за 2,5 года.

Cat Radio: игроков «Барсы» удивила первая встреча с Сетьеном – они не понимают философию коуча

Подписывайся на нас в инстаграме