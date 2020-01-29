Getty Images

«Он пытается водиться, хотя не очень-то хорош в этом». Месси рассказал, как уделывает Неймара в FIFA

«Он пытается водиться, хотя не очень-то хорош в этом». Месси рассказал, как уделывает Неймара в FIFA
Eurosport

1 час назад

Бразилец вряд ли поблагодарит экс-партнера за такое признание.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как проходят его баталии в футбольном симуляторе FIFA с бывшим партнером по команде Неймаром.

«Иногда, когда я дома и мне нечего делать, звоню Неймару, чтобы сыграть в FIFA. Когда мы играем, он всегда выбирает Бразилию, а я – Аргентину. Неймар постоянно пасует самому себе и пытается водиться, но он не очень-то хорош в этом. Он победил меня лишь однажды благодаря рандомному голу», – цитирует Лионеля журналист Боларинва Оладжиде.

  • Неймар – второй лучший дриблер в FIFA 20. Первый – Месси.
  • Лео и Ней на протяжении четырех лет вместе выступали за «Барселону».

«Интер» наконец объявил Эриксена, Кокорин отправился в «Зенит-2». Главные трансферы и слухи вторника

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте