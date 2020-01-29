Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как проходят его баталии в футбольном симуляторе FIFA с бывшим партнером по команде Неймаром.

«Иногда, когда я дома и мне нечего делать, звоню Неймару, чтобы сыграть в FIFA. Когда мы играем, он всегда выбирает Бразилию, а я – Аргентину. Неймар постоянно пасует самому себе и пытается водиться, но он не очень-то хорош в этом. Он победил меня лишь однажды благодаря рандомному голу», – цитирует Лионеля журналист Боларинва Оладжиде.

Неймар – второй лучший дриблер в FIFA 20. Первый – Месси.

Лео и Ней на протяжении четырех лет вместе выступали за «Барселону».

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