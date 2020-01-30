Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды
Бомба в вечер четверга.
Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов стал игроком испанской «Сельты».
«Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту». Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года», – сообщается на официальном сайте железнодорожников.
- В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.
- На данный момент «Сельта» идет в зоне вылета в чемпионате Испании, занимая 18-ю строчку.
Смолов мог сняться в рекламе с Месси, но у него попросили откат в 8 миллионов рублей
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте