Instagram

Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды

Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Бомба в вечер четверга.

Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов стал игроком испанской «Сельты».

«Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту». Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года», – сообщается на официальном сайте железнодорожников.

  • В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.
  • На данный момент «Сельта» идет в зоне вылета в чемпионате Испании, занимая 18-ю строчку.

Смолов мог сняться в рекламе с Месси, но у него попросили откат в 8 миллионов рублей

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте