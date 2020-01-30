Форвард Пако Алькасер перешел из дортмундской «Боруссии» в «Вильярреал». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Контракт Алькасера с «желтой подводной лодкой» рассчитан до лета 2025 года. Футболист взял себе 17-й игровой номер. Трансфер Пако обошелся «Вильярреалу» в 23 миллиона евро – это самая дорогая покупка в истории клуба.

В сезоне-2019/20 Пако провел за «Боруссию» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее Алькасер выступал за «Барселону», «Хетафе» и «Валенсию».

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