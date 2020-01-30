«Барселона» не будет подписывать замену нападающему Луису Суаресу, который получил травму и выбыл из строя на четыре месяца.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По данным издания, «Барселона» не нашла ни одного футболиста, который усилил бы ее состав и при этом не стоил бы больших денег.

В течение января сообщалось об интересе «сине-гранатовых» к нескольким атакующим футболистам – в частности, к Пьер-Эмерику Обамеянгу («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси») и Душану Тадичу («Аякс»). Все эти трансферы по тем или иным причинам не состоялись.

В ближайшее время состав «Барсы» пополнит Усман Дембеле, который вот-вот восстановится от рецидива травмы мышцы бедра.

В чемпионате Испании «Барса» занимает вторую строчку, уступая «Реалу» три очка.

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