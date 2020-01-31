30 января «Локомотив» и «Сельта» объявили о трансфере Федора Смолова. Нападающий сборной России перешел в испанский клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Испанские медиа сухо отреагировали на трансфер: AS и El Mundo Deportivo отработали переход простыми новостями, Marca вспомнила Смолова чуть развернутее: «Он должен был стать звездой на домашнем чемпионате мира в России, но все изменилось после его замены в игре с Египтом. «Когда ты уже начнешь играть? С таким футболом тебя не возьмет даже «Вест Хэм», – написал один из болельщиков в инстаграме Смолова. «Свои деньги я зарабатываю в «Краснодаре» А то, что я игрок сборной, заставляет меня терпеть таких ч(м)удаков, как ты». После этого Смолову пришлось вместе со Станиславом Черчесовым выступить перед СМИ, чтобы успокоить хейтеров.

Испанские болельщики помнят Смолова по его великолепной игре в товарищеском матче со сборной Испании. В ноябре 2017 года Россия и Испания сыграли в Санкт-Петербурге, матч завершился вничью 3:3. Нападающий «Сельты» забил первый и третий мячи российской сборной и поучаствовал во втором голе. Это была большая ночь для него как для игрока сборной России».

А вот несколько реакций испаноязычных пользователей на переход Федора:

«Я не был так взволнован после трансфера из российской лиги со времен перехода Веллитона».

«Может мне кто-нибудь объяснить, почему люди счастливы от этого трансфера? Я вот не знаю, кто это».

«Шот водки каждый раз, когда Смолов будет забивать. Я ослепну».

Федор Смолов, «Локомотив»Getty Images

«Если он сыграет на своем уровне, это станет лучшим подписанием «Сельты» за 10 лет. Я не шучу».

«Мои поздравления! Подарок, который поможет нам избежать вылета. Отличное подписание».

«Кто это? Скажите мне, что три гола в 19 матчах – это не его реальная статистика».

«Мостовой или Карпин, объясните ему, что такое «Сельта» и что выступать за нее – это честь».

Также до Испании добрался ролик, где Федор натирает морковь в рот Ольге Бузовой.

Трансферу Смолова исполнилась всего пара часов, а в Испании уже выучили русский. Ну, как минимум два слова!

В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.

Единственный опыт Смолова в Европе – выступления за «Фейенорд» в сезоне-2010/11. Федор провел за голландский клуб 11 игр и отметился одним голом.

Пёнтек перешел в «Герту», Смолов едет в Примеру, Кокорин – в «Локо». Трансферы и слухи четверга

Подписывайся на нас Вконтакте