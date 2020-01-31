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«Чемпионат»: «Сельта» может выкупить Смолова за 6 млн евро, Федора также хотел «Вильярреал»
Но «Вильярреал» купил какого-то Пако Алькасера.
У Федора Смолова сбылась мечта: в 29 лет он снова уехал играть в Европу, но уже не в чемпионат Голландии и «Фейенорд», а в «Сельту» – команду, которая борется за выживание в Ла Лиге. По информации Championat.com, в договоре аренды между «Локомотивом» и испанским клубом прописана сумма выкупа в 6 миллионов евро. Условия ее активации не сообщаются.
Кроме того, издание утверждает, что на Федора также претендовал «Вильярреал», который сегодня же объявил о рекордном трансфере Пако Алькасера из «Боруссии» за 23 миллиона евро. Но вариант с «Сельтой» выбрал сам Федор.
- «Вильярреал» занимает в Ла Лиге восьмое место.
- В «Сельте» Смолову придется конкурировать с лучшим бомбардиром команды Яго Аспасом (7 мячей), Санти Миной (2 гола) и Габриэлем Фернандесом (1 гол).
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