У Федора Смолова сбылась мечта: в 29 лет он снова уехал играть в Европу, но уже не в чемпионат Голландии и «Фейенорд», а в «Сельту» – команду, которая борется за выживание в Ла Лиге. По информации Championat.com, в договоре аренды между «Локомотивом» и испанским клубом прописана сумма выкупа в 6 миллионов евро. Условия ее активации не сообщаются.

Кроме того, издание утверждает, что на Федора также претендовал «Вильярреал», который сегодня же объявил о рекордном трансфере Пако Алькасера из «Боруссии» за 23 миллиона евро. Но вариант с «Сельтой» выбрал сам Федор.

«Вильярреал» занимает в Ла Лиге восьмое место.

В «Сельте» Смолову придется конкурировать с лучшим бомбардиром команды Яго Аспасом (7 мячей), Санти Миной (2 гола) и Габриэлем Фернандесом (1 гол).

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