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Смолов согласился снизить зарплату на 30% ради «Сельты»
Второй и последний шанс Федора заиграть в Европе.
Стали известны условия трансфера Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту». Напомним, нападающий сборной России перешел в испанский клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Как сообщает журналист Сергей Егоров, «Локомотив» не будет платить зарплату Смолова – все расходы возьмет на себя «Сельта». При этом Федор согласился на понижение зарплаты в 30% (в России он зарабатывал 3 млн евро в год).
Аренда Смолова обошлась испанцам в сумму, которая превышает 500 тысяч евро. Среди других претендентов на игрока были два английских клуба, «Фейенорд» и «Вильярреал».
- В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.
- Единственный опыт Смолова в Европе – выступления за «Фейенорд» в сезоне-2010/11. Федор провел за голландский клуб 11 игр и отметился одним голом.
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