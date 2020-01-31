Стали известны условия трансфера Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту». Напомним, нападающий сборной России перешел в испанский клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, «Локомотив» не будет платить зарплату Смолова – все расходы возьмет на себя «Сельта». При этом Федор согласился на понижение зарплаты в 30% (в России он зарабатывал 3 млн евро в год).

Аренда Смолова обошлась испанцам в сумму, которая превышает 500 тысяч евро. Среди других претендентов на игрока были два английских клуба, «Фейенорд» и «Вильярреал».

В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.

Единственный опыт Смолова в Европе – выступления за «Фейенорд» в сезоне-2010/11. Федор провел за голландский клуб 11 игр и отметился одним голом.

«Чемпионат»: «Сельта» может выкупить Смолова за 6 млн евро, Федора также хотел «Вильярреал»

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