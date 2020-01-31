Смолов потратил 500 тысяч евро на мечту о Европе. «Сельта» – лучший вызов для Феди

После домашнего чемпионата мира расстроенный Федя Смолов гнал по Краснодару на BMW за 9 млн рублей. Форвард не выпил ни капли алкоголя, но влетел в металлический бордюр и с оглушительным скрежетом угробил роскошный «бумер». Самое нелепое случилось потом: Смол знал, что у него просрочены права, поэтому покинул место ДТП, чтобы надуть страховую. Странный замысел провалился – ради компенсации пришлось долго судиться, но 8 млн рублей все равно вернулись на счет Феди.

Тогда казалось, что Смолов готов сражаться за крупные суммы только в судах. На поле он смотрелся как поплывший человек, который получает, а не отрабатывает солидный кэш. Мечта о Европе загнулась, а в тот же «Локо» Федя перешел ради мощной зарплаты (3 млн евро в год) и гарантированного места в старте. Агент Смолова Герман Ткаченко признавал: если бы страйкер сел на банку в «Краснодаре», его бы это добило. Нужно было срочно менять обстановку и абстрагироваться от ЧМ.

В Москве Федя так и не разорвал: да, взял Кубок и Суперкубок, но опять выпал из гонки бомбардиров РПЛ. Осенью 2019-го накатили травмы – Смолов завалил ЛЧ и окончательно разочаровал Семина. Чтобы Федю не списали насовсем, пришлось вызванивать «КраСаву», заряжать тапки и публично признавать ошибки. Одна из них – игнор средних европейских клубов: оказывается, Смола звали в «Лион» и другие французские команды, а он даже не рассматривал офферы. «С «Бордо» разговаривать не стал», – великая фраза, которая дает понять: парень правда считает себя суперзвездой.

Федор Смолов в матче Лиги чемпионов «Локомотив» – «Байер»Getty Images

А потом Федя взял и дернул в «Сельту», которая стремительно падает в Сегунду и идет на предпоследнем месте по голам в Примере. Известно, что русского форварда хотел еще и «Вильярреал» (он тусуется под еврокубками), но Смолов остановился на Виго, потому что там нет конкуренции. Презирать и осуждать Федора за это решение нельзя – он все сделал правильно.

В «Сельте» у него будет четыре месяца, чтобы наколотить банок и сохранить клуб в Ла Лиге. Раскачиваться некогда, адаптироваться тоже – пора выходить и раздавать результат. Смолов поставил себя в предельно стрессовые условия: он либо закрепится в топовом чемпионате, либо вместе с новым клубом рухнет в бездну.

Федя уверял, что после Евро-2016 не скандировал эпическое «Мы – говно» вместе со Слуцким и другими сборниками. Трип в Виго – как раз тест из этой серии: сможет ли 30-летний парень, который мечтал о «Реале», «МЮ» и «Боруссии», полыхнуть хотя бы в «Сельте»? Если да, точно получит шанс в Европе. Если нет, вернется в Москву жировать на лимитном контракте. Правда, вернуться к тезису Слуцкого все же придется.

10 лет назад Федя уже рубился за границей – юниора приютил «Фейенорд», но Смол заскучал в Роттердаме, прервал аренду на полгода раньше и сбежал в Москву. Во всех взрослых интервью нападающий грустил из-за того решения, словно шесть месяцев в Голландии могли что-то сильно изменить.

Но нынешние 120 дней – реально важнейший и судьбоносный этап в карьере Смолова. Ради «Сельты» он отказался от 30% зарплаты. Вместе с утраченными бонусами Федор потеряет около 500 тысяч евро, то есть четыре таких BMW, как он разбомбил в Краснодаре. Уже за эту жертву Смола стоит уважать – русские футболисты крайне редко выбирают амбиции, а не деньги.

Как же хочется, чтобы у Феди получилось. Он слишком долго мечтал о Европе – другого шанса уже не будет. Значит, надо срочно разрывать, чтобы потом гордиться, а не грустить и анализировать ошибки.

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