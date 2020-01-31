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«Сельта» приветствовала Смолова легендарным мемом «Мой ****** [пацан]» с Мостовым
На второй пикче отметился и Валерий Карпин – он и Мостовой когда-то выступали за клуб из Виго.
«Сельта» поприветствовала российского нападающего Федора Смолова мемами с участием Александра Мостового и Валерия Карпина, которые выступали за испанский клуб ранее.
«Мостовой одобряет! Этими двумя изображениями царь Мостовой приветствует земляка в «Сельте», – говорится в официальном твиттере клуба. На первой картинке Смолов представлен в образе сына Мостового. Оригинал – легендарный русский мем «Мой ****** [пацан]».
Вторая выполнена в стилистике «Звездных войн», и на ней присутствует Карпин.
- «Сельта» арендовала Федора у «Локомотива» до лета 2020 года.
- В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.
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