«Сельта» поприветствовала российского нападающего Федора Смолова мемами с участием Александра Мостового и Валерия Карпина, которые выступали за испанский клуб ранее.

«Мостовой одобряет! Этими двумя изображениями царь Мостовой приветствует земляка в «Сельте», – говорится в официальном твиттере клуба. На первой картинке Смолов представлен в образе сына Мостового. Оригинал – легендарный русский мем «Мой ****** [пацан]».

Вторая выполнена в стилистике «Звездных войн», и на ней присутствует Карпин.

«Сельта» арендовала Федора у «Локомотива» до лета 2020 года.

В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.

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