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Mundo Deportivo: Месси будет переподписывать контракт с «Барсой» каждый сезон

Mundo Deportivo: Месси будет переподписывать контракт с «Барсой» каждый сезон
Eurosport

34 мин. назад

Бартомеу настаивает на бессрочном контракте, но у лидера «Барселоны» другие планы.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси откажется от подписания бессрочного контракта и планирует продлевать соглашение с клубом перед каждым сезоном на один год.

По информации Mundo Deportivo, 32-летний Месси будет анализировать физическую форму и состояние, после чего озвучивать руководству клуба решение. Ранее президент Жозеп Бартомеу предложил ему заключить бессрочный контракт.

  • Текущий контракт Месси действует до конца сезона-2020/21.
  • После 21 тура чемпионата Испании «Барса» идет на втором месте, уступая «Реалу» три очка.

«Он пытается водиться, хотя не очень-то хорош в этом». Месси рассказал, как уделывает Неймара в FIFA

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