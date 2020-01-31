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Mundo Deportivo: Месси будет переподписывать контракт с «Барсой» каждый сезон
Бартомеу настаивает на бессрочном контракте, но у лидера «Барселоны» другие планы.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси откажется от подписания бессрочного контракта и планирует продлевать соглашение с клубом перед каждым сезоном на один год.
По информации Mundo Deportivo, 32-летний Месси будет анализировать физическую форму и состояние, после чего озвучивать руководству клуба решение. Ранее президент Жозеп Бартомеу предложил ему заключить бессрочный контракт.
- Текущий контракт Месси действует до конца сезона-2020/21.
- После 21 тура чемпионата Испании «Барса» идет на втором месте, уступая «Реалу» три очка.
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