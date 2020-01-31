Нападающий «Барселоны» Лионель Месси откажется от подписания бессрочного контракта и планирует продлевать соглашение с клубом перед каждым сезоном на один год.

По информации Mundo Deportivo, 32-летний Месси будет анализировать физическую форму и состояние, после чего озвучивать руководству клуба решение. Ранее президент Жозеп Бартомеу предложил ему заключить бессрочный контракт.

Текущий контракт Месси действует до конца сезона-2020/21.

После 21 тура чемпионата Испании «Барса» идет на втором месте, уступая «Реалу» три очка.

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