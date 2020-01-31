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«Сельта» представила Смолова, нападающий будет играть под девятым номером
Похоже, россиянин станет главным футболистом атаки.
Испанская «Сельта» представила россиянина Федора Смолова в качестве новичка.
О подписании стало известно еще вчера, 30 января, но оставалась интрига с игровым номером форварда в новом клубе. Как гласит официальное заявление на сайте команды, Смолов будет выступать в майке с девяткой на спине.
- «Сельта» арендовала Федора у «Локомотива» до лета 2020 года.
- В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.
- Клуб занимает 18 место в чемпионате Испании.
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