Испанская «Сельта» представила россиянина Федора Смолова в качестве новичка.

О подписании стало известно еще вчера, 30 января, но оставалась интрига с игровым номером форварда в новом клубе. Как гласит официальное заявление на сайте команды, Смолов будет выступать в майке с девяткой на спине.

«Сельта» арендовала Федора у «Локомотива» до лета 2020 года.

В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей и забил три мяча. Также на счету Федора три голевые передачи.

Клуб занимает 18 место в чемпионате Испании.

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