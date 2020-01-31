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«Барселона» купила 21-летнего опорника из Бразилии и прописала ему отступные в 300 млн евро
Чтобы не увели, как Неймара.
«Барселона» объявила о покупке опорного полузащитника Матеуса Фернандеса.
За переход 21-летнего бразильца его бывший клуб «Палмейрас» получил 7 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве возможных бонусов.
Фернандес подпишет пятилетний контракт до конца сезона-2024/25. Отступные в соглашении составят 300 миллионов евро. Пресс-служба каталонского клуба отметила, что Матеус прибудет на «Камп Ноу» в июле 2020 года.
- Фернандес стал первым входящим трансфером «Барсы» в этом сезоне.
- Ранее зимой «сине-гранатовые» отправили в аренду Карлеса Аленью, Жан-Клера Тодибо и Карлеса Переса.
- За «Палмейрас» Матеус с 2019 года провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил 1 мяч.
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