«Барселона» объявила о покупке опорного полузащитника Матеуса Фернандеса.

За переход 21-летнего бразильца его бывший клуб «Палмейрас» получил 7 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве возможных бонусов.

Фернандес подпишет пятилетний контракт до конца сезона-2024/25. Отступные в соглашении составят 300 миллионов евро. Пресс-служба каталонского клуба отметила, что Матеус прибудет на «Камп Ноу» в июле 2020 года.

Фернандес стал первым входящим трансфером «Барсы» в этом сезоне.

Ранее зимой «сине-гранатовые» отправили в аренду Карлеса Аленью, Жан-Клера Тодибо и Карлеса Переса.

За «Палмейрас» Матеус с 2019 года провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил 1 мяч.

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