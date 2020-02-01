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Бензема идеально среагировал на прострел Менди и решил исход мадридского дерби
Карим принес мадридцам победу в дерби и гарантировал единоличное лидерство в Ла Лиге по итогам тура.
«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби, которое состоялось в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Единственный мяч забил 32-летний Карим Бензема на 56-й минуте. Винисиус отдал на Менди вразрез, а тот прострелил на Бензема. Француз подставил ногу, и мяч залетел в ворота.
- «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков.
- «Барселона», имея игру в запасе, отстает на шесть баллов. 2 февраля каталонцы сыграют с «Леванте».
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