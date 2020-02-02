«Сельта» уступила «Валенсии» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании – 0:1.

Команда из Виго пропустила на 77-й минуте, но главное событие встречи произошло ровно минуту спустя. В майке «небесных» дебютировал Федор Смолов. Российский нападающий заменил уругвайца Габриэля Фернандеса.

Но за отведенное на поле время Федор не успел спасти новую команду.

«Сельта» находится в зоне вылета и занимает третье с конца место. От 17-й строчки команду Смолова отделяет один балл.

Федор перешел в испанский клуб на правах аренды из «Локомотива».

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