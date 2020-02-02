Зидан провалился с новой схемой. Но исправился в перерыве и завалил «Атлетико» заменами

В начале года Зинедин Зидан презентовал новую схему. В полуфинале Суперкубка с «Валенсией» француз выставил сразу пять центральных полузащитников (Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Иско) и упаковал их в схему 4-3-2-1. Идея не только трансформировалась в победу, но и вдохновила игроков.

«Тренер говорил нам, что мы должны меняться позициями. В этой схеме у всех должна быть свобода в передвижениях. Справа мы здорово взаимодействовали с Модричем, и второй гол послужил тому отличным примером», – подтверждал Феде Вальверде.

Момент располагал к переменам. Во-первых, «Валенсия» после ухода Марселино действует уже не так компактно – Зидан определенно хотел это использовать. Во-вторых, схема позволила уместить культовое трио (Каземиро, Модрич, Кроос), главное открытие сезона (Вальверде) и, пожалуй, самого техничного игрока в команде (Иско).

В матче чемпионата с «Атлетико» Зидан повторил эксперимент и выставил аналогичное сочетание в полузащите. Не сработало – до перерыва команда ужасно атаковала и всего один раз пробила из штрафной с игры. Показательно, что даже этот удар на счету Серхио Рамоса – испанец просто задержался после стандарта.

Одна из причин провала – фирменная компактность «Атлетико». Если судить по схемам, у команды Диего Симеоне было всего два центральных полузащитника – Маркос Льоренте и Тома Парти. У «Реала» вырисовывалось очевидное преимущество в этой зоне (пять против двух), но благодаря грамотному движению без мяча это почти не проявлялось.

Механизм «индейцев» работал настолько здорово, что «Мадрид» провел через центр всего 18% атак. Против «Валенсии» было 27%. Сложилась ужасная ситуация для «Реала»:

В результате слишком частой картиной были атаки «Мадрида» через фланг, когда в штрафной открывался только Карим Бензема. Французу не хватало поддержки – он оставался против 3-4 соперников сразу. Даже довести до него передачу было невозможно.

Иско готовится подавать, в штрафной один БенземаEurosport

Менди готовится подавать, в штрафной один БенземаEurosport

Совсем усугубляли проблемы «Мадрида» без мяча. Несмотря на компактность в центре поля, полузащитники не успевали накрывать соперников в прессинге. Из-за этого «Атлетико» провел даже более острые атаки, чем владевший 65% времени мячом «Реал». Одно из объяснений – прессинг-машина Вальверде играл слишком близко к правому флангу.

В перерыве Зидан решил обе проблемы. Тренер убрал с поля Крооса и Иско, вернул в центр поля Вальверде и выпустил вингеров Лукаса Васкеса и Винисиуса Джуниора. Логика позитивно отразилась на фланговой игре – теперь там было по два игрока вместо одного.

Дополнительный ход коснулся конкретно левого края. Менди и Джуниор должны были выманивать со своей позиции правого защитника «Атлетико» Шиме Врсалько. В первом тайме хорват мог не покидать зону – против него играл нацеленный на центр Иско. Винисиус и Менди справились с задачей. Помощником выступил Бензема – француз идеально чувствовал момент, когда нужно ворваться в зону Врсалько, а когда – не дать соперникам подстраховать хорвата.

На фланге ситуация 2-в-2, Винисиус против Врсалько. Бензема не дает центральному защитнику подстраховать партнеровEurosport

Врсалько выдвинулся за Винисиусом, Бензема открывается у него за спинойEurosport

Контраст с первым таймом подчеркивает количество точных передач в чужой штрафной. За весь первый тайм их набралось только 4 штуки. За второй – сразу 8. Замены Зидана не изменили игру до неузнаваемости, но позволили «Мадриду» перейти от стадии «все совсем плохо» до «как минимум достойно».

Вторую часть задачи решил перевод Вальверде в центр поля. До перерыва его обязанности исполнял Кроос – немец хуже обороняется в принципе и гораздо хуже читает эпизоды. Второе качество критически важно для этого «Реала» – Зидан выстраивает именно прессингующую команду. Вальверде в этой системе самый полезный игрок. Иногда он индивидуально маскирует системные ошибки.

Характерно, что за 35 минут в статусе отыгрывающегося «Атлетико» только один раз ударил по воротам. «Мадрид» задушил соседей. Умная игра Вальверде облегчила это. Уругваец совершил четыре попытки отбора – все пришлись на второй тайм. Три перехвата Феде из четырех – тоже после перерыва.

Мы уже писали, что в первой части сезона преображение «Мадрида» подчеркнули матчи с «ПСЖ». В гостевом команду прижали к воротам, в домашнем «Реал», наоборот, задушил соперника прессингом. Контраст между таймами в дерби – разумеется, чисто локальная история, но умение Зидана переворачивать игры впечатляет. Он делает это и в рамках целой кампании, и в рамках отдельного матча.

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