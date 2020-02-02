«Сельта» в дебютном матче Федора Смолова проиграла на выезде «Валенсии» – 0:1.

Российский нападающий появился на поле за 12 минут до конца основного времени. С учетом компенсированного он сыграл 13 минут, нанес один удар по воротам (заблокированный защитниками), отдал три точных передачи из четырех, один раз грубо ошибся и отдал пас в никуда. один раз оказался в офсайде и один раз неудачно поборолся в воздухе. Неплохо для первого матча в составе команды, с которой тренируешься меньше недели.

Испанское издание Moi Celeste положительно оценило дебют новичка: «У страйкера было не так много времени, но он показал, что может составить отличную связку с Аспасом. Кажется, адаптация будет недолгой. Он удостоился похвалы от тренера Оскара Гарсии – специалист следил за игроком в течение некоторого времени».

Черышев не принимал участие в матче из-за травмы.

«Сельта» занимает 18-е место в таблице.

Зидан провалился с новой схемой. Но исправился в перерыве и завалил «Атлетико» заменами

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере