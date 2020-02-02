Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен был лишь шестым выбором клуба в качестве преемника Эрнесто Вальверде.

Ходили активные слухи о переговорах с Хави, но после отказа легенды клуба и до назначения Сетьена «Барса» обратилась еще к четырем специалистам. Вторым в списке был тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, третьим – экс-коуч «Тоттенхэма» и «Эспаньола» Маурисио Почеттино, четвертым – тренер «Барселоны Б» Гарсия Пимьента, пятым – Макс Аллегри, находящийся без работы после расставания с «Ювентусом».

Как сообщает AS, к Сетьену «Барселона» обратилась только после отказов от остальных специалистов в списке.

Ранее Кике работал в «Бетисе».

«Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на шесть очков, но имеет матч в запасе.

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