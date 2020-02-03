«Барселона» в матче 22-го тура чемпионата Испании встретилась с «Леванте».

Счет в игре на 30-й минуте открыл Ансу Фати – 17-летний щегол просто не могу запороть великолепную передачу, которую вырезал юниору Лионель Месси.

Буквально через минуту Лео отдал еще одну голевую на Фати – 2:0!

«Леванте» ушел от сухого поражение в добавленное время благодаря мячу Рубена Рочины – 2:1 в пользу «Барсы».

Ансу стал самым молодым игроком в истории Примеры, которому удалось оформить дубль. Ранее рекорд принадлежал Хуанми – он в 2010 году отличился за «Малагу» в возрасте 17 лет и 115 дней. Возраст Фати на момент дубля – 17 лет и 94 дня.

Месси лидирует в чемпионате Испании и по голам (14), и по голевым передачам (8).

«Барселона» идет второй в таблице, на 3 очка отставая от «Реала».

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