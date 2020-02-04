Игроки «Реала» и «Барселоны» Гарет Бэйл и Антуан Гризманн основали киберспортивные франшизы.

Первым о необычном начинании объявил форвард каталонцев. Он объединился с братом Тео и основал «Grizi Esport». Судя по ролику-презентации, команда будет представлена в соревнованиях по футбольным симуляторам, Fortnite и другим игрушкам.

Примеру француза последовал валлиец Бэйл. Футболист выложил в твиттер пафосный ролик, в котором анонсировал создание команды «Ellevens Esports» и сообщил о том, что в ее состав уже входят четыре киберспортсмена. Коллектив заявился на чемпионат мира FIFA eClub в Милане. В будущем «Ellevens» планируют участие в соревнованиях по Fortnite, CS:GO и Rocket League.

В новую команду Бэйла открыт набор, оставить заявку можно тут.

«Реал» на три очка опережает «Барселону» в таблице Ла Лиги и идет на первом месте.

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