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CNN: Дембеле порвал сухожилие бедра и пропустит остаток сезона
У Кике Сетьена огромные проблемы.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил разрыв сухожилия правого бедра и, скорее всего, пропустит остаток сезона-2019/20.
Об этом сообщил журналист CNN International Джереми Смит. Ранее травму мениска получил другой страйкер «сине-гранатовых» – Луис Суарес. Уругваец перенес операцию и выбыл из строя до мая.
- Зная об операции Суареса, «Барса» не подписала игроков атаки в зимнее трансферное окно.
- Среди футболистов, которых связывали с переездом на «Камп Ноу», назывались Пьер-Эмерик Обамеянг, Оливье Жиру и Душан Тадич.
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