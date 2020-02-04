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Твиттер Примеры поздравил Фати с дублем фотографией Семеду

Твиттер Примеры поздравил Фати с дублем фотографией Семеду
Eurosport

2 ч. назад

Бывают и такие казусы.

Официальный аккаунт чемпионата Испании выложил в твиттере пост, где перепутал игроков «Барселоны» Ансу Фати и Нелсона Семеду.

Речь в твите, очевидно, шла о Фати, ставшем самым молодым автором дубля в истории Примеры. «Даже Ансу Фати не верит, что он сотворил историю», – говорилось в посте, к которому сммщик прикрепил фотографию Семеду.

  • Всего на счету 17-летнего Фати 13 матчей, четыре гола и одна голевая передача в чемпионате Испании-2019/20.
  • Семеду появился на поле 17 раз и отметился двумя ассистами.

2 гола Фати с передач Месси, сделавших его самым молодым автором дубля в истории Примеры

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