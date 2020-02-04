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Твиттер Примеры поздравил Фати с дублем фотографией Семеду
Бывают и такие казусы.
Официальный аккаунт чемпионата Испании выложил в твиттере пост, где перепутал игроков «Барселоны» Ансу Фати и Нелсона Семеду.
Речь в твите, очевидно, шла о Фати, ставшем самым молодым автором дубля в истории Примеры. «Даже Ансу Фати не верит, что он сотворил историю», – говорилось в посте, к которому сммщик прикрепил фотографию Семеду.
- Всего на счету 17-летнего Фати 13 матчей, четыре гола и одна голевая передача в чемпионате Испании-2019/20.
- Семеду появился на поле 17 раз и отметился двумя ассистами.
2 гола Фати с передач Месси, сделавших его самым молодым автором дубля в истории Примеры
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