Капитан «Барселоны» Лионель Месси проводит последние матчи чемпионата Испании через боль.

32-летнего аргентинца беспокоят неприятные ощущения в области бедра. Источники ESPN FC в клубе уточнили, что долговременных сложностей с этой травмой нет, но в медицинском штабе понимают, что за ней нужно пристально следить.

Причиной легкого повреждения бедра стала смена коуча «Барселоны». После увольнения Эрнесто Вальверде и прихода Кике Сетьена в клубе изменилась система тренировок, из-за чего Месси почувствовал дискомфорт в этой зоне.

– Сессии разные, какие-то занятия более интенсивные. Некоторые футболисты, кажется, больше устают после тренировок, и от этого могут появляться болевые ощущения, – заявил источник ESPN FC внутри «Барсы».

Эта проблема Месси никак не связана с той, что беспокоила Лео в начале сезона. Тогда аргентинец пропустил шесть недель из-за перенапряжения в икроножной мышце.

Он не остается на скамейке из-за кадровых проблем каталонцев. «Сине-гранатовым» до мая не поможет Луис Суарес, травму также получил Усман Дембеле. Помимо Лионеля, в нападении «Барсы» выходят только Антуан Гризманн и 17-летний Ансу Фати.

За 11 дней – с 30 января по 9 февраля – «Барселона» проведет четыре матча. 6-го числа «блауграна» сыграет в Кубке с «Атлетиком», 9-го – в чемпионате с «Бетисом».

В двух последних встречах каталонского клуба Лионель Месси забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Mundo Deportivo: Месси будет переподписывать контракт с «Барсой» каждый сезон

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках