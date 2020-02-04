Испанская «Сельта» провела презентацию новичка, форварда сборной России Федора Смолова.

«Хочу всех поприветствовать. Надеюсь, вы не скажете про меня ничего плохого на этом мероприятии, потому что я не говорю по-испански. Так что я согласен со всем. Уже учу испанский и надеюсь за пару месяцев сносно разговаривать. Очень рад перейти в «Сельту», все произошло стремительно. В России хорошо знают про этот клуб из-за Карпина и Мостового. Надеюсь, что помогу остаться в Примере», – сказал Смолов журналистам.

– Почему вы выбрали «Сельту»?

– Во-первых, Ла Лига – сильнейший турнир, на мой взгляд. Во-вторых, «Сельту» хорошо знают в России. Когда я был ребенком, здесь играли Карпин с Мостовым.

Я нападающий, моя цель – голы, и я здесь, чтобы помочь команде с ними. С тем подбором футболистов, которые собраны в Виго, «Сельта» не заслуживает находиться так низко или забивать так мало. Уверен, в ближайшие месяцы мы прибавим в этом направлении.

– Вы хорошо готовы физически?

– Тренеры провели все необходимые обследования. Дебютировал за «Сельту» и чувствовал себя хорошо. Я не выступал в официальных матчах несколько месяцев, потому что в России сейчас зимний перерыв. По эмоциям готов даже лучше, чем физически. Очень рад быть здесь.

– Вы помните матчи с «Сельтой» в Лиге Европы, когда играли за «Краснодар»?

– Помню, но не выступал в тех встречах. Помню, что Систо был очень хорош в первой игре, а во второй оборона классно сработала. Уго Мальо провел отличный матч. «Сельта» была лучше «Краснодара», особенно тактически в России. Поэтому более чем уверен, что команда не заслуживает такой низкой позиции в Ла Лиге.

Яго Аспас – суперзвезда, топ-футболист. Из того, что я видел, он совершает очень умные действия на поле. Будет очень сложно не сыграться с ним. Готовлюсь выйти на газон рядом с Яго.

– Расскажите про внимание к вам медиа перед Евро-2020?

– Не знаю, что сказать. Нет смысла сравнивать Москву и Виго, масштабы огромны. Знаю, что здесь другой менталитет. Это поможет мне изолировать себя от прессы, но сейчас я не думаю о чемпионате Европы – только «Сельта», партнеры, обрести уверенность, забить мячи. Не думаю, что сейчас самое время говорить про Евро, а не о хорошей работе в «Сельте».

– Почему русские футболисты не добиваются успеха за пределами России?

– Нет какой-то одной причины, здесь множество факторов. Думаю, во-первых, нужно знать английский. Это проблема русских, у которых возникают сложности с иностранным языком и затем трудности с адаптацией за границей. Страх выйти из зоны комфорта в РПЛ. Могу отвечать только за себя, но это отличный вызов и превосходный опыт. Спасибо клубу за эту возможность. Когда ты ключевой футболист в команде и получаешь офферы [из-за рубежа], то нам прилетают предложения из русских клубов. Ты в зоне комфорта, трудно решиться.

– Это правда, что вы могли перейти в «Манчестер Юнайтед»?

– Предпочел испанскую лигу. Здесь более атлетичный футбол. Думаю, что смогу больше выделиться. Придется начинать более-менее с чистого листа.

Слова Смолова записал El Desmarque.

Федор перешел в «Сельту» 30 января на правах аренды. Испанцы заплатят «Локомотиву» за 29-летнего форварда 600 тысяч евро, также в контракте есть опция выкупа за 6 млн евро.

Смолов уже дебютировал за клуб из Виго в чемпионате Испании. 1 февраля он вышел на замену против «Валенсии» на 78-й минуте и пока не забил.

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