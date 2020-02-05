Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал высказывания спортивного директора клуба Эрика Абидаля.

«Если честно, не люблю делать подобные вещи, но мне кажется, что все должны нести ответственность за собственные поступки и решения. Футболисты знают, что происходит на поле, но также первыми признают, где именно поступают неправильно.

Те, кто отвечает за спортивную часть, должны взять на себя ответственность и принять нужные решения. В конце концов, когда речь идет об игроках, нужно называть имена. Ведь если это не так, то подобные поступки оскорбляют всех и разносят ложь», – написал Месси в сторис инстаграма.

Он отреагировал на интервью Абидаля каталонской газете Sport с заголовком «После Класико мы начали готовить отставку Вальверде». 32-летний аргентинец также отдельно выделил подзаголовок: «Спортивный директор объяснил, что «многие футболисты не были удовлетворены или работали не так много».

Эрнесто Вальверде уволили из «Барселоны» 13 января после поражения в полуфинале Суперкубка Испании от мадридского «Атлетико» – 2:3.

Вместо него тренером каталонского клуба назначили бывшего коуча «Лас-Пальмас» и «Бетиса» Кике Сетьена.

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