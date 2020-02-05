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«Ответственность на всех. Если речь об игроках, нужны имена». Месси дерзко ответил спортдиру «Барсы»
Директор «Барселоны» и бывший партнер по команде разгневал Лионеля интервью, в котором намекнул на слив Вальверде футболистами.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал высказывания спортивного директора клуба Эрика Абидаля.
«Если честно, не люблю делать подобные вещи, но мне кажется, что все должны нести ответственность за собственные поступки и решения. Футболисты знают, что происходит на поле, но также первыми признают, где именно поступают неправильно.
Те, кто отвечает за спортивную часть, должны взять на себя ответственность и принять нужные решения. В конце концов, когда речь идет об игроках, нужно называть имена. Ведь если это не так, то подобные поступки оскорбляют всех и разносят ложь», – написал Месси в сторис инстаграма.
Он отреагировал на интервью Абидаля каталонской газете Sport с заголовком «После Класико мы начали готовить отставку Вальверде». 32-летний аргентинец также отдельно выделил подзаголовок: «Спортивный директор объяснил, что «многие футболисты не были удовлетворены или работали не так много».
- Эрнесто Вальверде уволили из «Барселоны» 13 января после поражения в полуфинале Суперкубка Испании от мадридского «Атлетико» – 2:3.
- Вместо него тренером каталонского клуба назначили бывшего коуча «Лас-Пальмас» и «Бетиса» Кике Сетьена.
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