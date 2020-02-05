Мадридский «Атлетико» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Испанский клуб изучает возможность приглашения Почеттино в случае ухода по окончании сезона нынешнего коуча Диего Симеоне.

The Telegraph отмечает, что спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта – большой поклонник работы Почеттино. В январе Маурисио на презентации La Liga TV отметил, что следующим местом работы точно будет Англия или Испания.

«Считается, что Поч предпочел бы остаться в АПЛ из-за напряженной конкуренции среди всех 20 команд, хотя «Атлетико» – также привлекательная локация для тренеров. Они могут отставать от «Барселоны» и «Реала», но кандидаты в тренеры смогут поработать на «Ванда Метрополитано» с такими футболистами, как португалец Жоау Феликс», – заявили в The Telegraph.

Маурисио Почеттино тренировал лондонский «Тоттенхэм» пять лет (с 2014 по 2019 гг.) и был уволен в ноябре прошлого года.

Диего Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» девятый сезон. За это время он выиграл чемпионат Испании, две Лиги Европы и дважды достигал финала Лиги чемпионов.

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