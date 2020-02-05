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The Telegraph: Почеттино возглавит «Атлетико», если Симеоне уйдет из клуба летом

The Telegraph: Почеттино возглавит «Атлетико», если Симеоне уйдет из клуба летом
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Променяет столицу Англии на столицу Испании.

Мадридский «Атлетико» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Испанский клуб изучает возможность приглашения Почеттино в случае ухода по окончании сезона нынешнего коуча Диего Симеоне.

The Telegraph отмечает, что спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта – большой поклонник работы Почеттино. В январе Маурисио на презентации La Liga TV отметил, что следующим местом работы точно будет Англия или Испания.

«Считается, что Поч предпочел бы остаться в АПЛ из-за напряженной конкуренции среди всех 20 команд, хотя «Атлетико» – также привлекательная локация для тренеров. Они могут отставать от «Барселоны» и «Реала», но кандидаты в тренеры смогут поработать на «Ванда Метрополитано» с такими футболистами, как португалец Жоау Феликс», – заявили в The Telegraph.

  • Маурисио Почеттино тренировал лондонский «Тоттенхэм» пять лет (с 2014 по 2019 гг.) и был уволен в ноябре прошлого года.
  • Диего Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» девятый сезон. За это время он выиграл чемпионат Испании, две Лиги Европы и дважды достигал финала Лиги чемпионов.

Моуринью подсидел Почеттино в «Тоттенхэме». Но Маурисио повезло с увольнением

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