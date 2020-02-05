Несмотря на смену тренера, «Барселону» продолжает прилично лихорадить, а призрак Эрнесто Вальверде все еще отравляет атмосферу на «Камп Ноу».

В интервью Diario Sport спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль рассказал подробности увольнения прежнего тренера «Барсы»: «Наш департамент должен быть готов ко всему – не знаешь, что может случиться. Мы начали работу над поиском тренера в мое первое лето (2018 год – Eurosport.ru) – собирали информацию, но после этого президент продлил контракт с Вальверде.

Мы приняли это решение, но уже осознавали, что проблема не в результатах, а в том, что происходит внутри клуба. Такие решения принимать нелегко, но после декабрьского матча с «Реалом» мы начали предметно работать над уходом Вальверде.

Лионель Месси, Эрнесто Вальверде, «Барселона»Getty Images

Мы смотрели на игры, а не на результаты – на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Многие игроки не были удовлетворены тренером или работали не так много. Была проблема и с коммуникацией в команде. Отношения всегда были хорошими, но есть вещи, которые я как бывший игрок улавливаю. Я рассказал клубу, что думаю, и мы приняли решение.

У Сетьена наш ДНК, он любит работать и помогает игрокам, которые получают мало игрового времени, чувствовать себя частью команды. Должна быть коммуникация, это делает команду лучше и добавляет конкуренции», – сказал француз.

Месси очень разозлился на спич спортдира клуба

Обычно спокойный и дипломатичный аргентинец неожиданно остро отреагировал на слова Абидаля. Лео опубликовал в сторис инстаграма скрин интервью, на котором красным обвел фразу «Многие игроки не были удовлетворены тренером или работали не так много». Ну а после разразился собственной тирадой: «Мне, честно говоря, не нравится это делать, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за вверямые ему задачи. Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас идет не так.

Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность за управление и принимаемые ими решения. Когда вы говорите об игроках, то должны называть имена, потому что в противном случае вы бросаете тень на всех и раздуваете то, что обсуждается, но не соответствует действительности».

В окружении Абидаля считают, что Лео не так понял француза

Через несколько часов после спича Месси в испанских медиа появилась информация от источников, близких к спортивному директору. По их заверениям, Месси неверно истолковал слова Абидаля, который говорил о личном восприятии команды под руководством Эрнесто Вальверде и не хотел бросать тень на главную звезду «Барсы».

Погасить конфликт хочет и руководство клуба – уже на следующий день президент «Барселоны» Хозеп Бартомеу запланировал срочную встречу с Абидалем.

Интересный инсайд выдал журналист Хуанма Кастаньо. По его информации, Месси устал от того, что он несет ответственность за все события в клубе. Особенно аргентинца не устраивает то, что его воспринимают священной коровой, отделяя от остальных игроков команды. Лео был очень взбешен тем, что спортивный директор клуба в своем интервью сделал то же самое.

Также Месси был против отставки Вальверде. Вместе с Луисом Суаресом он был единственным игроком каталонцев, которые поддерживали специалиста.

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