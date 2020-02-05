Getty Images
«Барселоне» разрешат купить форварда из-за травм Суареса и Дембеле. У нее 9 претендентов
Неймара среди них нет и быть не могло.
«Барселона» рассчитывает на получение специального разрешения от Федерации футбола Испании на покупку нападающего вне трансферного периода.
Это связано с тяжелыми травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, из-за которых оба футболиста выбыли до конца сезона. Но «Барсе» разрешено подписывать игроков только в пределах Испании – Ла Лиги и Сегунды.
У каталонского клуба есть три реальных варианта. Первый – Кристиан Стуани из «Жироны», лучший бомбардир первой лиги. Он не хочет покидать команду, но руководство согласится на его продажу за 20 миллионов евро.
Второй – Виллиан Жозе из «Реал Сосьедад», который был близок к трансферу в «Тоттенхэм» этой зимой. И последний – Лорен из «Бетиса», получивший хорошие рекомендации от нынешнего тренера «блауграны» Кике Сетьена и доступный за 30 миллионов евро отступных.
Менее реальные опции для «Барселоны» – Карлос Бакка из «Вильярреала», Кевин Гамейро из «Валенсии» и форварды «Хетафе» Анхель, Хорхе Молина, Мата или Дейверсон. Об этом сообщает Marca.
- Трансферное окно в Испании закрылось в ночь с 31 января на 1 февраля.
- В зимний период дозаявок «Барселона» лишь провела четыре аренды на выход – Карлоса Аленью в «Бетис», Жан-Клера Тодибо в «Шальке», Карлеса Переса в «Рому» и Муссы Вага в «Ниццу».
В «Барселоне» новый конфликт: Месси и Абидаль поссорились из-за Вальверде. Лео устал быть особенным