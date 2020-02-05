«Барселона» рассчитывает на получение специального разрешения от Федерации футбола Испании на покупку нападающего вне трансферного периода.

Это связано с тяжелыми травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, из-за которых оба футболиста выбыли до конца сезона. Но «Барсе» разрешено подписывать игроков только в пределах Испании – Ла Лиги и Сегунды.

У каталонского клуба есть три реальных варианта. Первый – Кристиан Стуани из «Жироны», лучший бомбардир первой лиги. Он не хочет покидать команду, но руководство согласится на его продажу за 20 миллионов евро.

Второй – Виллиан Жозе из «Реал Сосьедад», который был близок к трансферу в «Тоттенхэм» этой зимой. И последний – Лорен из «Бетиса», получивший хорошие рекомендации от нынешнего тренера «блауграны» Кике Сетьена и доступный за 30 миллионов евро отступных.

Менее реальные опции для «Барселоны» – Карлос Бакка из «Вильярреала», Кевин Гамейро из «Валенсии» и форварды «Хетафе» Анхель, Хорхе Молина, Мата или Дейверсон. Об этом сообщает Marca.

Трансферное окно в Испании закрылось в ночь с 31 января на 1 февраля.

В зимний период дозаявок «Барселона» лишь провела четыре аренды на выход – Карлоса Аленью в «Бетис», Жан-Клера Тодибо в «Шальке», Карлеса Переса в «Рому» и Муссы Вага в «Ниццу».

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