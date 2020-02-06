Главный тренер «Манчестер Сити» и экс-коуч «Барселоны» Хосеп Гвардиола поделился мнением об адаптации нападающего Эдена Азара в «Реале».

«Если Азар не играет на привычном уровне, значит, в «Реале» происходит что-то не то. Но нельзя сказать по этому поводу что-то еще. В Англии он доказал, что его можно считать футболистом мирового уровня. Всем требуется время на адаптацию», – цитирует 49-летнего Гвардиолу Marca.

Летом 2019-го Азар перешел в «Реал» из «Челси» за 100 миллионов евро.

В 13 матчах текущего сезона форвард забил только один мяч и отдал четыре голевые передачи.

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