«Манчестер Сити» активно следит за конфликтом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с клубом. Если аргентинец расторгнет контракт с «сине-гранатовыми», «Сити» сам предложит форварду соглашение.

По информации Evening Standard, 32-летний Месси имеет тесные отношения с исполнительным директором «Сити» Ферраном Сориано и спортдиром Чики Бегиристайном со времен их работы в «Барсе». Именно это должно стать решающим фактором, если Лео после окончания сезона покинет каталонский клуб.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport уже вбросило инсайд о том, что в июне Месси уйдет из «Барселоны».

Лео вступил с конфликт со спортивным директором «Барсы» Эриком Абидалем.

Абидаль заявил, что игроки «Барселоны» высказывались за увольнение Эрнесто Вальверде, но Месси подчеркнул, что поддерживал именно коуча.

В «Барселоне» новый конфликт: Месси и Абидаль поссорились из-за Вальверде. Лео устал быть особенным

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