Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает воевать со всеми в клубе.

На днях он резко ответил спортивному директору Эрику Абидалю на его заявление о том, что некоторые игроки сознательно работали вполсилы при Эрнесто Вальверде. По информации El Chiringuito TV, Лео окончательно рассорился с руководством. Аргентинец хочет отставки президента клуба Хосепа Бартомеу и замены Кике Сетьена на Хави Эрнандеса во главе команды.

Внутри коллектива игроков тоже не все в порядке. После поражения каталонцев от «Валенсии» ходили слухи о разборке на тренировке «сине-гранатовых». Как сообщает La Razon со ссылкой на El Pais, стычка действительно имела место быть – схлестнулись Месси и голкипер команды Марк-Андре Тер Штеген. Игроки не поделили спорный мяч, и между ними вспыхнул конфликт.

«Барселона» на три очка отстает от лидирующего «Реала».

Месси уже связывают с уходом из «Барселоны» ближайшим летом.

В «Барселоне» новый конфликт: Месси и Абидаль поссорились из-за Вальверде. Лео устал быть особенным

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