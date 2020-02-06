Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о встрече с экс-коучем «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Одной из тем разговора стал юный нападающий каталонцев Ансу Фати. «Ему всего 16 лет – он очень молод (Фати 17 лет – прим. Eurosport). Недавно я пил джин-тоник в компании Эрнесто Вальверде, и он сказал мне, что игрок очень хорош. Парень – просто бомба. Я понял это, когда он вышел на поле и сделал то, что сделал», – рассказал Пеп в интервью ютьюберу DjMaRiiO.

Скорее всего, Гвардиола имеет в виду матч «Барсы» против «Леванте» 2 февраля – Фати сделал дубль за две минуты и принес команде победу.

В чемпионате Испании-2019/20 «Барса» на три очка отстает от лидирующего «Реала».

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